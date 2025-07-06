Семак — о матче с «Балтикой»: «Неплохая игра с точки зрения борьбы и интенсивности»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак считает, что команда провела неплохой товарищеский матч против «Балтики».

Игра прошла в воскресенье, 6 июля, в Санкт-Петербурге и завершилась победой калининградской команды со счетом 2:1.

«Самое важное, что все живы, здоровы. Что касается самой игры, первый тайм был лучше, это тоже понятно. Второй тайм сложнее, но большинство ребят нормально себя чувствовали, только в концовке подустали. Рабочая игра, достаточно неплохая с точки зрения борьбы и интенсивности. Будем надеяться, что хорошо подойдем к началу чемпионата», — приводит пресс-служба сине-бело-голубых слова Семака.

Также тренер оценил дебют аргентинского защитника Романа Веги за «Зенит».

«Мне понравился, приятное впечатление оставил и по движению, и по качеству работы с мячом. Надеюсь, что достаточно быстро адаптируется», — добавил специалист.

9 июля «Зенит» проведет матч против «Сьона» в рамках Winline Суперсерии.

В сезоне-2024/25 команда из Санкт-Петербурга заняла второе место в РПЛ, упустив чемпионство впервые за семь лет.