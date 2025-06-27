Батраков о повышенном внимании: «Это стимул работать больше»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков прокомментировал «СЭ» повышенное внимание к себе.

«Нужно работать больше, это стимул, чтобы и в следующем году я здесь оказался. Отпуск? Был в отпуске в Монако, очень понравилось, классный город. Погулял, полежал, все супер. Но все должно быть в меру», — сказал Батраков «СЭ».

20-летний россиянин в прошлом сезоне забил 15 голов и сделал 10 результативных передач в 37 играх.