Тедеев — о поражении от «Спартака»: «Я доволен действиями и самоотдачей футболистов «Акрона»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев объяснил четырехматчевую серию поражений команды в чемпионате России.

9 марта тольяттинцы со счетом 3:4 уступили «Спартаку» в 20-м туре РПЛ. До этого в чемпионате «Акрон» проиграл «Оренбургу» (0:2), «Зениту» (0:2) и «Пари НН» (1:2).

— Сегодня у команды четвертое поражение подряд. Но вы на равных играли со «Спартаком». В чем причина такой серии?

— У каждой игры есть свои проблемы, своя история. Нельзя говорить, что случается все одно и то же. Если говорить о матче с «Оренбургом», то мы не заслужили поражение. Мы создавали много моментов. Нам не хватило реализации. Хотя сегодня мы забивали голы из слабых зон «Спартака». Забить «Спартаку» три на выезде — это достаточно. Но в некоторых эпизодах мы были не очень хороши в оборонительных процессах, допустили много встречных атак. Во втором тайме мы полностью исправили эту проблему.

Считаю, что сегодня надо принять это поражение и двигать дальше. Я доволен действиями и самоотдачей своих футболистов. Мы были близки к тому, чтоб не проиграть.

— В первом тайме Виталий Гудиев получил повреждение. Казалось, что он был близок к замене.

— Если бы мы использовали замену вратаря, то это минус одна замена полевого игрока. А изменения мы делаем по ходу игры, по ходу второго тайма. Мы не могли рисковать в этой ситуации. Виталий был готов продолжать играть. Мы рисковали, но готовы были выпускать Тереховского, — отметил Тедеев.

«Акрон» (21 очко) располагается на 11-й строчке в турнирной таблице чемпионата России.

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