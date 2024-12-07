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Сегодня, 19:12

Главный тренер «Акрона» назвал Дзюбу достоянием российского футбола

Гоша Чернов
Шеф отдела информации
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Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев прокомментировал победу своей команды над «Зенитом» в матче 18-го тура РПЛ (2:1).

Победный мяч команды из Тольятти забил экс-форвард «Зенита» Артем Дзюба, вышедший на игру с капитанской повязкой.

— Я испытываю счастье. Мы добились исторического результата. Он сделает всех нас сильнее — и область, и клуб. Я считаю, что результат закономерен.

— Можно ли сказать, что этим голом Артем Дзюба полностью оправдал свой трансфер?

— Его переход был оправдан уже в первый день, как я его увидел у нас в офисе — когда я с ним впервые пообщался. Я с каждым днем убеждаюсь, в том, что Дзюба — достояние российского футбола. У него большое прошлое, а настоящее говорит само за себя — он много трудится, и я ему очень благодарен. Хороший матч, красивый гол.

После 18 игр «Акрон» занимает 9-е место в турнирной таблице, набрав 22 очка.

Артем Дзюба
ФК Акрон
Заур Тедеев
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
 Динамо 17 9 5 3 33-19 32
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 17 3 8 6 9-14 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
 Факел 17 2 8 7 11-24 14
15
 Ахмат 17 1 7 9 15-32 10
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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Спартак – Пари НН
 3 : 0
7.12 16:30
Зенит – Акрон
 1 : 2
7.12 16:30
Ростов – Кр. Советов
 3 : 1
7.12 19:00
Динамо Мх – Рубин
 - : -
8.12 14:00
Динамо – Химки
 - : -
8.12 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
8.12 19:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
8.12 19:30
Краснодар – Локомотив
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Алексей Батраков

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П
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Бителло

Динамо

 7
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Локомотив

 6
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Муталип Алибеков

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Данила Прохин

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