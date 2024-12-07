Главный тренер «Акрона» назвал Дзюбу достоянием российского футбола

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев прокомментировал победу своей команды над «Зенитом» в матче 18-го тура РПЛ (2:1).

Победный мяч команды из Тольятти забил экс-форвард «Зенита» Артем Дзюба, вышедший на игру с капитанской повязкой.

— Я испытываю счастье. Мы добились исторического результата. Он сделает всех нас сильнее — и область, и клуб. Я считаю, что результат закономерен.

— Можно ли сказать, что этим голом Артем Дзюба полностью оправдал свой трансфер?

— Его переход был оправдан уже в первый день, как я его увидел у нас в офисе — когда я с ним впервые пообщался. Я с каждым днем убеждаюсь, в том, что Дзюба — достояние российского футбола. У него большое прошлое, а настоящее говорит само за себя — он много трудится, и я ему очень благодарен. Хороший матч, красивый гол.

После 18 игр «Акрон» занимает 9-е место в турнирной таблице, набрав 22 очка.