Дзюба объяснил, почему не праздновал гол в ворота «Зенита»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба объяснил, почему не праздновал гол в ворота «Зенита» в 18-м туре РПЛ (2:1). 36-летний нападающий забил победный мяч на 40-й минуте.

— Счастье любит тишину. Я вас всех уважаю (Журналистов. — Прим. «СЭ»). Дайте мне побыть самым счастливым человеком на свете.

— В чем счастье?

— Счастье в правде.

— Гол классный получился?

— Да, великолепная передача.

— Почему не праздновали?

— Я лучшие годы провел в этом клубе.

Дзюба перешел в «Акрон» 12 сентября. Теперь на его счету 3 гола и 3 результативные передачи в 11 матчах за тольяттинскую команду.

«Акрон» с 22 очками располагается на девятой строчке турнирной таблицы РПЛ.