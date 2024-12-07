Представитель Дзюбы: «Здорово, что «Акрон» победил, а Артем приблизился к заветному рекорду Кержакова»

Представитель нападающего «Акрона» Артема Дзюбы Леонид Гольдман прокомментировал «СЭ» игру 36-летнего нападающего в матче 18-го тура РПЛ против «Зенита» (1:2).

«Рад за Артема и «Акрон». Поздравляю всех болельщиков тольяттинского клуба и персональных болельщиков Артема с победой. В первую очередь, здорово, что «Акрон» набрал три очка, а Дзюба приблизился к заветному рекорду Кержакова. Отличное завершение первой части сезона РПЛ», — сказал Гольдман «СЭ».

Дзюба провел в этом сезоне 10 матчей, забил 2 гола и отдал 3 голевые передачи.