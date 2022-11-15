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15 ноября, 22:09

Главный тренер «Ахмата» Ташуев: «Нужно уважать «Зенит», но никак не бояться»

Мария Гусева
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Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев поделился впечатлениями от победы над «Зенитом» (2:1) в матче 16-го тура РПЛ.

— «Ахмат» нанес «Зениту» первое поражение в этом сезоне РПЛ. Чувствовали уникальность события?

— Мы понимали, что «Зенит» — флагман российского футбола. У них большой потенциал и очень много индивидуально сильных футболистов. Несмотря на это, я говорил ребятам, что мы должны сыграть «от себя». Говорить о том, что победа над «Зенитом» гордость — неправильно. Это просто результат хорошей работы.

— Как настроить футболистов на матч против «Зенита»?

— Главное — не слова, а подготовка. Мы старались не напрягать ребят, не давить на них ментально. Нужно было, чтобы они раскрепостились и играли в свой футбол. «Зенит» нужно уважать, но никак не бояться, — цитирует Sport24 Ташуева.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка в 17 матчах. «Ахмат» располагается на 6-й строчке с 26 очками.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-11-15-glavnyy-trener-akhmata-raskryl-sekret-pobedy-nad-zenitom-ikh-nuzhno-uvazhat-no-nikak-ne-boyatsya
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Зенит
Сергей Ташуев
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