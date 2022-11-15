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15 ноября, 21:00

Мостовой раскритиковал совет ветеранов «Спартака»: «Как они могут подсказывать? Кто это будет слушать?!»

Мостовой раскритиковал совет ветеранов «Спартака»
Константин Белов
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова ветерана красно-белых Анзора Кавазашвили, который завил о намерении совета ветеранов давать свои рекомендации команде.

«Понятия не имею. Как они могу подсказывать и учить тренера и игроков? Когда те имеют на руках профессиональные контракты? Как им можно подсказывать и кто это будет слушать?! «Спартак» отлично играет и имеет хороший результат, зачем их чему-то учить», — сказал Мостовой корреспонденту «СЭ».

Комитет ветеранов «Спартака» при совете директоров клуба был создан 8 ноября. Его председателем стал Олег Романцев, а почетным президентом органа выбран Никита Симонян.

Александр Мостовой
ФК Спартак (Москва)
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