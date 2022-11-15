Мостовой раскритиковал совет ветеранов «Спартака»: «Как они могут подсказывать? Кто это будет слушать?!»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова ветерана красно-белых Анзора Кавазашвили, который завил о намерении совета ветеранов давать свои рекомендации команде.

«Понятия не имею. Как они могу подсказывать и учить тренера и игроков? Когда те имеют на руках профессиональные контракты? Как им можно подсказывать и кто это будет слушать?! «Спартак» отлично играет и имеет хороший результат, зачем их чему-то учить», — сказал Мостовой корреспонденту «СЭ».

Комитет ветеранов «Спартака» при совете директоров клуба был создан 8 ноября. Его председателем стал Олег Романцев, а почетным президентом органа выбран Никита Симонян.