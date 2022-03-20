Талалаев отреагировал на пятый гол Уткина со штрафного в сезоне

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев рассказал «СЭ», в каком режиме тренирует штрафные удары Даниил Уткин. 22-летний полузащитник забил уже пять голов со штрафного в текущем сезоне.

«Максимум 10-15 ударов в межигровом цикле. Если больше трех ударов идёт мимо створа, переносим на следующий день. И не на усталости (если тренируем выносливость — не бьёт). Причём в группе со всеми нашими «битками», которых пять-шесть человек», — сказал Талалаев «СЭ».

Ранее, 19 марта, Уткин забил со штрафного гол в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ против московского «Локомотива». Для хавбека это уже пятый подобный гол в сезоне.