Слуцкий о матче с ЦСКА: «Сегодня был показатель разницы уровня команд»

Слуцкий назвал причины разгромного поражения «Рубина» в матче с ЦСКА

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий объяснил причины поражения команды с крупным счетом в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ от ЦСКА (1:6).

«Почему ЦСКА был настолько сильнее? Сегодня был показатель разницы уровня команд.

После моей прошлой речи в адрес «Рубина» будет больше спорных судейских решений? Не хотел бы уже обсуждать судейство», — заявил Слуцкий.

«Рубин» идет десятым после 22 туров, подопечные Леонида Слуцкого набрали 25 очков.

В следующем матче «Рубин» встретится в Казани с подмосковными «Химками».