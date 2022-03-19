Футболист «Ахмата» Уткин забил пятый гол в сезоне со штрафного в матче с «Локомотивом»

Полузащитник «Ахмата» Даниил Уткин вывел свою команду вперед в конце первого тайма матча 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива». Он отличился в уже добавленное к первому тайму время — 2:1.

Уткин в очередной раз в сезоне забил ударом со штрафного. Он уже в пятый раз за этот сезон реализовал штрафной удар.

Уткин забил пять голов прямыми ударами со штрафных в нынешнем сезоне РПЛ. Это больше чем у любого другого игрока в топ-5 лиг Европы в текущем сезоне.

У Уткина 5 голов прямыми ударами со штрафных с 12 ударов.

До рекорда РПЛ — 7 голов Александра Алиева в сезоне-2010 — осталось два мяча. Алиеву для такого результата потребовалось 55 ударов.