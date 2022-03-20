Ветеран ЦСКА защитил Слуцкого после поражения «Рубина»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» объяснил неудачные результаты «Рубина».

«Слуцкого не надо отправлять в отставку. Он грамотный тренер, все понимает. Он не виноват. В чем причина такого результата? Очень слабые игроки. Слабая игра всех его игроков. Игроки не понимают, как играть позиционно. Этому сложно научить. Не завидую я Слуцкому», — сказал Пономарев «СЭ».

Ранее, 20 марта, ЦСКА разгромил «Рубин» со счетом 6:1 в матче 22-го тура чемпионата России по футболу.