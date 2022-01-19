Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 17:42

Губерниев о презентации Языджи: «Абсолютно идиотская шутка. Мне стыдно, это позорище»

Губерниев отреагировал на скандальную презентацию новичка ЦСКА Языджи
Георгий Скобликов
Дмитрий Губерниев.
Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Спортивный тележурналист Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на презентацию турецкого полузащитника Юсуфа Языджи пресс-службой ЦСКА.

«Это абсолютно идиотская шутка. Я нахожусь в ужасе, поскольку представители такой уважаемой команды мало того, что идиоты, так еще и женоненавистники вообще и русских женщин в частности ненавидят. Мне стыдно, это позорище. Искренне надеюсь, что те люди, которые опубликовали это, в данный момент уже сидят без работы. Стыдно, что команда, которая играет в премьер-лиге и представляет Россию на международной арене, позволяет себе такое», — сказал Губерниев «СЭ».

В видеоролике аккаунт клуба в Instagram приглашает футболиста играть за ЦСКА. В переписке Языджи отвечает только после фразы на английском языке: «Юсуф, это из России. У нас много Наташ».

Позднее клуб удалил скандальный пост.

ФК ЦСКА (Москва)
Дмитрий Губерниев
Юсуф Языджи
3
7
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине
Реклама
Материалы сюжета: РПЛ: зимняя пауза 2021 / 2022 в чемпионате России, главные события, новости и материалы, сборы клубов премьер-лиги
Семак: «Как можно говорить о выходе из группы ЛЧ? У «Зенита» 25-й бюджет»
Фарке проиграл первый матч с «Краснодаром». Фирменный стиль узнаваем, Ботхейм отдал роскошный пас не игравшему восемь месяцев Вандерсону
«Когда Дзюба заведен — это хорошо для нас». Семак высказался об обиде Артема Дзюбы
Хлусевич: «Времени осваиваться в «Спартаке» нет, буду бороться за стартовую позицию»
Смородская резко отреагировала на презентацию игрока ЦСКА: «Я бы строго наказала за такое»
В Бразилии сообщили, что «Зенит» готов заплатить за форварда «Интернасьонала» более 18 миллионов евро
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тележурналист Казаков отреагировал на скандальный ролик ЦСКА

Главный редактор CSKA TV принесла извинения за скандальный ролик
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости