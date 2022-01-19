Губерниев о презентации Языджи: «Абсолютно идиотская шутка. Мне стыдно, это позорище»

Спортивный тележурналист Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на презентацию турецкого полузащитника Юсуфа Языджи пресс-службой ЦСКА.

«Это абсолютно идиотская шутка. Я нахожусь в ужасе, поскольку представители такой уважаемой команды мало того, что идиоты, так еще и женоненавистники вообще и русских женщин в частности ненавидят. Мне стыдно, это позорище. Искренне надеюсь, что те люди, которые опубликовали это, в данный момент уже сидят без работы. Стыдно, что команда, которая играет в премьер-лиге и представляет Россию на международной арене, позволяет себе такое», — сказал Губерниев «СЭ».

В видеоролике аккаунт клуба в Instagram приглашает футболиста играть за ЦСКА. В переписке Языджи отвечает только после фразы на английском языке: «Юсуф, это из России. У нас много Наташ».

Позднее клуб удалил скандальный пост.