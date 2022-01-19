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В комитете по этике РФС отреагировали на скандальную публикацию ЦСКА: «Гинеру будет вынесено замечание»

В комитете по этике РФС отреагировали на скандальную публикацию ЦСКА с презетации Языджи
Артем Бухаев
Корреспондент
Анзор Кавазашвили.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Член комитета по этике РФС Анзор Кавазашвили в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на скандальную публикацию московского ЦСКА, в котором был представлен новый игрок московского клуба Юсуф Языджи.

По сюжету ролика ЦСКА отправляет сообщение турецкому полузащитнику с текстом: «Юсуф, это из России. У нас много Наташ». Позднее клуб удалил скандальный пост.

«Подобные вещи наказываются увольнением людей, которые ответственны за социальные сети, — сказал Кавазашвили «СЭ». — Тот, кто лично написал, и тот, кто опубликовал. Делается большое совещание руководителей футбольного клуба. Господину Гинеру будет вынесено серьезное замечание. Главное, что таких людей в общественно-доступном информационном поле держать нельзя. Их надо очень тщательно отбирать! Каждое их слово в эфире говорит о том, что они необразованные люди. Если руководство РФС обратит на это внимание, то комитет по этике может разобрать этот эпизод. По положению комитета мы разбираем эпизоды в том случае, если к нам обратится президент РФС, генеральный секретарь или официальные лица. Пока обращений не было. Денежных санкций не будет, а административные — да».

ЦСКА и французский «Лилль» завершили оформление перехода 24-летнего Языджи на правах аренды до окончания сезона-2021/22. Соглашение с французским клубом предусматривает опцию выкупа.

Анзор Кавазашвили
ФК Лилль
ФК ЦСКА (Москва)
Юсуф Языджи
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Главный редактор CSKA TV принесла извинения за скандальный ролик

ЦСКА отстранил сотрудников, разместивших скандальный пост с презентации Языджи
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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