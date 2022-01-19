В комитете по этике РФС отреагировали на скандальную публикацию ЦСКА: «Гинеру будет вынесено замечание»

Член комитета по этике РФС Анзор Кавазашвили в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на скандальную публикацию московского ЦСКА, в котором был представлен новый игрок московского клуба Юсуф Языджи.

По сюжету ролика ЦСКА отправляет сообщение турецкому полузащитнику с текстом: «Юсуф, это из России. У нас много Наташ». Позднее клуб удалил скандальный пост.

«Подобные вещи наказываются увольнением людей, которые ответственны за социальные сети, — сказал Кавазашвили «СЭ». — Тот, кто лично написал, и тот, кто опубликовал. Делается большое совещание руководителей футбольного клуба. Господину Гинеру будет вынесено серьезное замечание. Главное, что таких людей в общественно-доступном информационном поле держать нельзя. Их надо очень тщательно отбирать! Каждое их слово в эфире говорит о том, что они необразованные люди. Если руководство РФС обратит на это внимание, то комитет по этике может разобрать этот эпизод. По положению комитета мы разбираем эпизоды в том случае, если к нам обратится президент РФС, генеральный секретарь или официальные лица. Пока обращений не было. Денежных санкций не будет, а административные — да».

ЦСКА и французский «Лилль» завершили оформление перехода 24-летнего Языджи на правах аренды до окончания сезона-2021/22. Соглашение с французским клубом предусматривает опцию выкупа.