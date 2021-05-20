Глава РЖД — о стадионе «Локомотива»: «Он уже старый и не соответствует некоторым требованиям»
Домашний стадион московского «Локомотива» устарел и требует устранения ряда выписанных ранее предписаний, заявил глава РЖД Олег Белозеров.
«Стадион построен в начале 2000-х годов, тогда он был первый и самый современный. На сегодняшний момент у нас есть ряд предписаний, которые нам говорят о том, что надо устранить. Стадион уже старый и не соответствует некоторым требованиям.
Команда выступает неплохо и попадает в европейские кубки. Мы должны соответствовать всем требованиям. Более того, и футбол должен быть зрелищным, и наши любимые болельщики должны чувствовать себя, как дома, причем в хорошем доме. Мы в ряде случаев, с моей точки зрения, не можем обеспечить им достойный комфорт. Нам нужно заниматься стадионом. В какой форме заниматься — обсуждаем», — сказал Белозеров, которого цитирует «Интерфакс».
Он также отметил, что планов по застройке жильем территории стадиона нет.
Ранее стало известно, что клуб может переехать с «РЖД Арены» на «Лужники». «СЭ» вместе с Eurostavka первым написал о возможных сценариях по смене прописки.
18 мая Telegram-канал Baza опубликовал письмо, в котором Белозеров просит мэрию Москвы передать «Лужники» в долгосрочную аренду «Локо».
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