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Глава РЖД — о стадионе «Локомотива»: «Он уже старый и не соответствует некоторым требованиям»

18:25
Глава РЖД Олег Белозеров. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Глава РЖД Олег Белозеров. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Домашний стадион московского «Локомотива» устарел и требует устранения ряда выписанных ранее предписаний, заявил глава РЖД Олег Белозеров.

«Стадион построен в начале 2000-х годов, тогда он был первый и самый современный. На сегодняшний момент у нас есть ряд предписаний, которые нам говорят о том, что надо устранить. Стадион уже старый и не соответствует некоторым требованиям.

Команда выступает неплохо и попадает в европейские кубки. Мы должны соответствовать всем требованиям. Более того, и футбол должен быть зрелищным, и наши любимые болельщики должны чувствовать себя, как дома, причем в хорошем доме. Мы в ряде случаев, с моей точки зрения, не можем обеспечить им достойный комфорт. Нам нужно заниматься стадионом. В какой форме заниматься — обсуждаем», — сказал Белозеров, которого цитирует «Интерфакс».

Он также отметил, что планов по застройке жильем территории стадиона нет.

Ранее стало известно, что клуб может переехать с «РЖД Арены» на «Лужники». «СЭ» вместе с Eurostavka первым написал о возможных сценариях по смене прописки.

18 мая Telegram-канал Baza опубликовал письмо, в котором Белозеров просит мэрию Москвы передать «Лужники» в долгосрочную аренду «Локо».

Дополнительная информация:

https://www.sport-interfax.ru/768007

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