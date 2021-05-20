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Захарян — лучший игрок «Динамо» в мае

18:18
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Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян признан лучшим игроком клуба в мае по мнению болельщиков. Он набрал 41,47% голосов. Вторым стал Игорь Лещук (18,78%), третий — Вячеслав Грулев (13,51%).

В 3 матчах 17-летний футболист забил 1 гол. Ранее Захарян признавался лучшим футболистом «Динамо» в феврале-марте.

Дополнительная информация:

https://fcdynamo.ru/news/arsen-zaxaryan-vtb-igrok-mesyaca-v-mae

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