Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян признан лучшим игроком клуба в мае по мнению болельщиков. Он набрал 41,47% голосов. Вторым стал Игорь Лещук (18,78%), третий — Вячеслав Грулев (13,51%).

В 3 матчах 17-летний футболист забил 1 гол. Ранее Захарян признавался лучшим футболистом «Динамо» в феврале-марте.