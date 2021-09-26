Глава судейского комитета РФС отреагировал на заявление «Краснодара» о работе арбитров в матче с «Сочи»

Руководитель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц прокомментировал «СЭ» резкое высказывание гендиректора «Краснодара» Владимира Хашига о работе арбитров в матче 9-го тура Тинькофф РПЛ с «Сочи» (3:0).

Ранее Хашиг заявил, что видеоарбитр встречи «Краснодар» — «Сочи» Владислав Безбородов давил своим авторитетом на главного судью матча Игоря Панина в спорных моментах. В игре были удалены два игрока «быков» — защитник Урош Спаич и полузащитник Александр Черников.

«Я считаю, что любые эмоциональные заявления сразу после матча, они неправильные, — сказал Хачатурянц в беседе с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым. — Необходимо взять время, чтобы более спокойно посмотреть на спорные моменты. И самое главное: у нас есть экспертно-судейская комиссия. Есть право обратиться туда, чтобы получить финальное заключение по справедливости решения судьи. И уже только после этого можно переходить к каким-то выводам. Мне кажется, что этого не было сделано. Думаю, если «Краснодар» обратится в экспертно-судейскую комиссию, им дадут четкое объяснение всех решений».

Хачатурянц также призвал сперва разобраться в ситуации, а потом делать заявления.

«Доволен ли я судейством Панина? Матч выдался очень сложным для судейства. Я не профессиональный судья, но мне кажется, что он с судейством справился сегодня. Никаких ошибок я не заметил. О каком давлении авторитетом говорит Хашиг? Безбородов сидел на ВАРе, он никак не мог давить авторитетом на судью в поле. Его задача была страховать арбитра на поле на случай ошибки. Каким авторитетом он может давить? Мы наоборот даем молодым арбитрам в поле возможность наработать опыт, при этом страхуем их матерыми арбитрами на ВАРе. Так составляются пары арбитров на каждый тур РПЛ. Сначала нужно посмотреть и разобраться в ситуации, а потом делать заявления», — добавил Хачатурянц.