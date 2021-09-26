Эмоции Галицкого после победы «Краснодара» над «Сочи»
22:02
Президент и владелец футбольного клуба «Краснодар» Сергей Галицкий посетил матч 9-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (3:0). И он не скрывал своих положительных эмоций после этого результата.
Ранее бизнесмен сообщил о своей болезни, не уточнив диагноз.
Галицкий тогда подчеркнул, что не отошел от оперативного управления клубом, но пока не может физически находиться на стадионе.
Читайте также
18
Зачет
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 9-й тур: расписание и результаты матчей, даты и время начала, новости и обзоры игр
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю