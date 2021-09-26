Эмоции Галицкого после победы «Краснодара» над «Сочи»

Президент и владелец футбольного клуба «Краснодар» Сергей Галицкий посетил матч 9-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (3:0). И он не скрывал своих положительных эмоций после этого результата.

? Кадр дня. Сергей Галицкий вернулся на стадион и счастлив разгромной победе своих парней.



??? pic.twitter.com/HVN0r8wIWB — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 26, 2021

Ранее бизнесмен сообщил о своей болезни, не уточнив диагноз.

Галицкий тогда подчеркнул, что не отошел от оперативного управления клубом, но пока не может физически находиться на стадионе.