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Эмоции Галицкого после победы «Краснодара» над «Сочи»

22:02
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Президент и владелец футбольного клуба «Краснодар» Сергей Галицкий посетил матч 9-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (3:0). И он не скрывал своих положительных эмоций после этого результата.

Ранее бизнесмен сообщил о своей болезни, не уточнив диагноз.

Галицкий тогда подчеркнул, что не отошел от оперативного управления клубом, но пока не может физически находиться на стадионе.

Краснодар — Сочи

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Иван Шитик все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 9-й тур: расписание и результаты матчей, даты и время начала, новости и обзоры игр