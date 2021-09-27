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«Краснодар» показал окровавленную капитанскую повязку Крыховяка

08:11
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«Краснодар» обыграл «Сочи» (3:0) в матче 9-го тура РПЛ. Пресс-служба «быков» показала окровавленную капитанскую повязку полузащитника Гжегожа Крыховяка.

«Кровавый спорт 3.0», — говорится в описании к фото.

Крыховяк в этой встрече реализовал пенальти.

В 9 турах РПЛ «Краснодар» набрал 16 баллов и расположился на 4-м месте.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 9-й тур: расписание и результаты матчей, даты и время начала, новости и обзоры игр