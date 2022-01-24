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Гладилин призвал руководство «Спартака» встретиться с болельщиками, чтобы обсудить внедрение Fan ID

Екатерина Савостина
Корреспондент

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин высказался о решении фанатских объединений бойкотировать матчи команды из-за принятия закона о введении Fan ID.

«Я понимаю болельщиков, все устали от пандемии, вакцин, — приводит слова Гладилина «Газета.Ru». — Футбол — это зрелище для болельщиков, но это и их же здоровье. Люди, которые за это отвечают, думают прежде всего об этом. Так что здесь должны быть не только эмоции, надо подумать о ситуации в целом. Во всем мире так. А у нас очень большая страна, тем более речь о Москве.

Надо собрать всех ребят, лидеров болельщиков — с ними должны встречаться руководители «Спартака», разъяснить, объяснить, договориться. Приказными порядками ничего не добиться, народ от этого устал. Нужно, чтобы у болельщиков была ясность, тогда будет договоренность, иначе ничего хорошего не будет.

У болельщиков будут вопросы: как быть с теми, у кого, например, будут судимости. Руководство «Спартака» должно дать болельщикам вразумительные ответы на все вопросы. Иначе все будут в проигрыше. А в приказном порядке сложно что-то решить. Болельщики в основной массе — ребята молодые, им все по фигу, они ничего не боятся».

24 января болельщики «Спартака» объявили о своем решении бойкотировать матчи, где будет использоваться Fan ID. Затем об отказе от оформления паспорта болельщика объявили фанаты «Ростова».

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/01/24/17184949.shtml
Футбол
Fan ID (паспорт болельщика)
ФК Спартак (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

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Краснодар

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

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Динамо

 5
И К Ж
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Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
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