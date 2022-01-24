Гладилин призвал руководство «Спартака» встретиться с болельщиками, чтобы обсудить внедрение Fan ID

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин высказался о решении фанатских объединений бойкотировать матчи команды из-за принятия закона о введении Fan ID.

«Я понимаю болельщиков, все устали от пандемии, вакцин, — приводит слова Гладилина «Газета.Ru». — Футбол — это зрелище для болельщиков, но это и их же здоровье. Люди, которые за это отвечают, думают прежде всего об этом. Так что здесь должны быть не только эмоции, надо подумать о ситуации в целом. Во всем мире так. А у нас очень большая страна, тем более речь о Москве.

Надо собрать всех ребят, лидеров болельщиков — с ними должны встречаться руководители «Спартака», разъяснить, объяснить, договориться. Приказными порядками ничего не добиться, народ от этого устал. Нужно, чтобы у болельщиков была ясность, тогда будет договоренность, иначе ничего хорошего не будет.

У болельщиков будут вопросы: как быть с теми, у кого, например, будут судимости. Руководство «Спартака» должно дать болельщикам вразумительные ответы на все вопросы. Иначе все будут в проигрыше. А в приказном порядке сложно что-то решить. Болельщики в основной массе — ребята молодые, им все по фигу, они ничего не боятся».

24 января болельщики «Спартака» объявили о своем решении бойкотировать матчи, где будет использоваться Fan ID. Затем об отказе от оформления паспорта болельщика объявили фанаты «Ростова».