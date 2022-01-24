Источник: Йоррит Хендрикс в ближайшее время перейдет в «Фейеноорд» на правах аренды

«Фейеноорд» в ближайшее время арендует полузащитника «Спартака» Йоррита Хендрикса, пишет журналист Джанлуиджи Лонгари в Twitter.

Ранее технический директор «Фейеноорда» Фрэнк Арнесен рассказал, что клуб действительно ведет переговоры с красно-белыми по поводу приобретения голландского футболиста. Срок соглашения — 1,5 года.

Хендрикс — воспитанник ПСВ, он находился в структуре клуба с 2004 года. Соглашение 26-летнего хавбека с российским клубом истекает в 2024 году. За «Спартак» футболист играет с января 2021 года. За это время он участвовал в 22 матчах без результативных действий.

Напомним, что сейчас за «Фейеноорд» на правах аренды выступает другой полузащитник «Спартака» — Гус Тил.