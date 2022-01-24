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Ринат Билялетдинов считает, что «Локомотиву» не стоит покупать форварда «Уфы» Агаларова

Билялетдинов высказался о возможном переходе Агаларова в «Локомотив»
Виктория Кравченко

Бывший тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов высказался о возможном переходе форварда «Уфы» Гамида Агаларова в московский клуб.

«Агаларов? У «Локомотива» был уже опыт подобных покупок, брали лучшего бомбардира первой лиги Шамиля Асильдарова. Но у него не пошло — один гол в четырех матчах. По Гамиду: одно дело забивать в «Уфе», а совсем другое — в «Локомотиве» и прочих топ-клубов. Сумеет ли парень сохранить свой уровень — это вопрос. Не исключаю, что в этом компоненте и засомневались. Надо знать и финансовые запросы клуба, который правами обладает на игрока. Может, пока рано Гамиду в «Локомотив», пусть еще один сезон проведет в «Уфе», — цитирует Билялетдинова Betonmobile.ru.

В текущем сезоне 21-летний Агаларов провел 20 матчей за уфимцев, забил 13 голов и сделал 1 результативную передачу.

Портал Transfermarkt оценивает форварда в 1,2 миллиона евро. Контракт Агаларова с «Уфой» действует до конца декабря 2022-го.

Источник: https://betonmobile.ru/odno-delo-zabivat-v-ufe-a-sovsem-drugoe-v-lokomotive-rinat-bilyaletdinov-ob-agalarove
Гамид Агаларов
Ринат Билялетдинов
ФК Локомотив (Москва)
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