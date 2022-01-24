Фанаты «Ростова» приняли решение отказаться от оформления Fan ID

Объединение болельщиков «Ростова» выступило с заявлением, в котором объявило об отказе от оформления Fan ID.

«Мы, активные фанаты «Ростсельмаша», единогласно приняли решение отказаться от оформления паспорта болельщика (Fan ID) и посещения спортивных мероприятий, на которых он будет введен.

Мы считаем, что введение данной меры не будет способствовать повышению безопасности и комфорта для зрителей, а станет очередным инструментом для и так уже повсеместного и чрезмерного контроля. На наш взгляд, такое отсеивание «неправильных» болельщиков направлено на искоренение организованного и красочного фанатского боления и превращения спортивных мероприятий в немой театр.

Несмотря на это, мы были, есть и будем с «Сельмашем» до конца и продолжим поддерживать клуб всеми доступными нам способами. Один за всех и все за одного!» - говорится в заявлении.

Ранее фанатские объединения «Спартака» объявили о бойкоте матчей команды из-за принятия закона о введении Fan ID.

Паспорт болельщика — это электронный документ, необходимый для идентификации зрителя, в целях обеспечения безопасности и общественного порядка. Он официально будет введен с 1 июня 2022 года.