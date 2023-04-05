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Сегодня, 19:20

Гладилин: «Абаскаль - начинающий специалист. Пока он не умеет ставить игру команды»

Алина Савинова
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Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин объяснил причины спада в игре московского клуба в весенней части чемпионата России.

«И тренерский штаб, и руководство, на мой взгляд, пытаются сконцентрировать на Кубке России, но у них не получается. Отсутствие двух лидеров — Джикии и Промеса, и то, что соперники изучили команду, дает такие результаты. Соперники тоже хотят выиграть Кубок России. «Спартак» не настолько выше по классу. Выбыли два игрока, и уже возникли проблемы. Тренеру Абаскалю надо набираться опыта. Пока он не умеет ставить игру команды и сам еще не понимает, как это делать. Абаскаль — еще начинающий специалист, вот в чем проблема. Он только учится находить костяк команды. Пока у «Спартака» этого нет. Если Абаскаль не найдет, такие проблемы будут возникать все время», — цитирует Гладилина Metaratings.ru.

4 апреля «Спартак» проиграл «Уралу» в ответном полуфинальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России (1:2) и опустился в нижнюю часть сетки (Путь регионов).

В турнирной таблице РПЛ красно-белые занимают третье место, набрав 41 очко за 21 тур.

Источник: https://metaratings.ru/news/gladilin-poka-abaskal-ne-umeet-stavit-igru-komandy-i-ne-ponimaet-kak-eto-delat-240965/
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 21 2 11 8 27-39 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
16
 Торпедо 21 2 4 15 13-35 10
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8.04 14:00
Торпедо – Факел
 - : -
8.04 16:30
Ахмат – Урал
 - : -
8.04 19:30
Спартак – Динамо
 - : -
9.04 14:00
Сочи – Кр. Советов
 - : -
9.04 16:30
ЦСКА – Химки
 - : -
9.04 19:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
9.04 20:00
Локомотив – Зенит
 - : -
10.04 17:00
Оренбург – Ростов
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 11 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 19 1 4
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