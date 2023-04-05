Гладилин: «Абаскаль - начинающий специалист. Пока он не умеет ставить игру команды»

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин объяснил причины спада в игре московского клуба в весенней части чемпионата России.

«И тренерский штаб, и руководство, на мой взгляд, пытаются сконцентрировать на Кубке России, но у них не получается. Отсутствие двух лидеров — Джикии и Промеса, и то, что соперники изучили команду, дает такие результаты. Соперники тоже хотят выиграть Кубок России. «Спартак» не настолько выше по классу. Выбыли два игрока, и уже возникли проблемы. Тренеру Абаскалю надо набираться опыта. Пока он не умеет ставить игру команды и сам еще не понимает, как это делать. Абаскаль — еще начинающий специалист, вот в чем проблема. Он только учится находить костяк команды. Пока у «Спартака» этого нет. Если Абаскаль не найдет, такие проблемы будут возникать все время», — цитирует Гладилина Metaratings.ru.

4 апреля «Спартак» проиграл «Уралу» в ответном полуфинальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России (1:2) и опустился в нижнюю часть сетки (Путь регионов).

В турнирной таблице РПЛ красно-белые занимают третье место, набрав 41 очко за 21 тур.