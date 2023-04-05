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Сегодня, 19:20

Гогниев о неустойке в «Химках»: «Не вижу смысла поднимать этот вопрос»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший главный тренер «Химок» Спартак Гогниев в интервью «СЭ» сказал, что он понимал, что его может сменить Ринат Билялетдинов.

— Когда в тренерский штаб «Химок» пригласили Рината Билялетдинова, сразу пошли разговоры, что при первой же вашей осечке, он вас заменит.

— В футболе всегда так. Неудивительно, что сейчас назначили исполняющим обязанности именно его. Билялетдинов не чужой человек для «Химок», уже проработал там какое-то время, знает ситуацию изнутри. Так что все логично. Если звать специалиста со стороны, ему потребуется время, чтобы во всем разобраться. А времени сейчас нет. Да, в клубе существовал план Б, и я это понимал. Ничего тут такого нет.

— Что вы сказали команде при расставании?

— Пожелал всем успехов и удачи. И добавил, что если я кого-то чем-то обидел, то прошу меня извинить. Это правильно. Тренер — тот человек, который должен требовать с подопечных и говорить в глаза негативные вещи, если есть на то основания. Уверен, лучше все говорить в лицо! А не за спиной.

— Это правда, что вы не получите никакой неустойки?

— Для меня как для тренера это вообще являлось делом второстепенным. Нашему штабу не на что жаловаться. Деньги нам платили. Поэтому поднимать речь еще и о каких-то неустойках... Не вижу смысла. Если Туфан Садыгов видит, что ты отдаешься полностью своему делу, он создаст все условия, сделает даже больше, чем обещал.

Спартак Гогниев. «По тактике никто «Химки» не переиграл. 0:5 от «Спартака»? Лучшим признали Селихова». Гогниев — о своей работе, «хороводах», Глушакове, Тихом

Ринат Билялетдинов
Спартак Гогниев
ФК Химки
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 21 2 11 8 27-39 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
16
 Торпедо 21 2 4 15 13-35 10
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30 тур
8.04 14:00
Торпедо – Факел
 - : -
8.04 16:30
Ахмат – Урал
 - : -
8.04 19:30
Спартак – Динамо
 - : -
9.04 14:00
Сочи – Кр. Советов
 - : -
9.04 16:30
ЦСКА – Химки
 - : -
9.04 19:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
9.04 20:00
Локомотив – Зенит
 - : -
10.04 17:00
Оренбург – Ростов
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 11 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 19 1 4
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