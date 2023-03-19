Гимнастка Лала Крамаренко с мамой пришла поболеть за ЦСКА и Дмитрия Крамаренко

Чемпионка Европы по художественной гимнастике в командном зачете Лала Крамаренко с мамой Ириной пришла поболеть за ЦСКА в матче против «Зенита» в 20-м туре РПЛ.

Отметим, что тренером вратарей московской команды является папа Лалы Дмитрий Крамаренко.

Ирина и Лала Крамаренко. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Счет в матче на данный момент 0:0.