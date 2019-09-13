Гильерме: «В России говорят тост, когда выпивают. В Бразилии любят просто сидеть и бухать»

Вратарь «Локомотива» и сборной России Гильерме в интервью официальному Youtube-каналу национальной команды рассказал о том, что бы изменил в своей карьере.

— Если бы ты вернулся в прошлое, что бы ты изменил в своей карьере?

— Это сложный вопрос. Вначале, когда я только приехал в Россию, должен был чуть серьезнее отнестись к этому переезду. Я приехал сюда, когда был очень молод, и тогда не понимал, какой шанс мне выпал. Считаю, что я мог добиться успеха в России значительно раньше, не так поздно.

— Какие самые смешные стереотипы о России?

— Когда ты сидишь с русскими на каком-нибудь важном мероприятии, каждую минуту люди встают и говорят тост. Мы в Бразилии любим просто бухать, сидеть и отдыхать, без всяких тостов.

— Как в России относятся к бразильцам?

— А можно не отвечать на этот вопрос? Шучу. Считаю, что очень хорошо. Иногда я гуляю на улице, и ко мне иногда подходят люди. Человек не знает, кто я, и когда я ему говорю, что я из Бразилии, они очень позитивно к этому относятся. Не знаю, почему так восторженно реагируют: может быть, потому что в нашей стране все счастливые или же потому что у нас тоже очень популярны футбол, карнавалы. Ко мне всегда относятся очень хорошо.