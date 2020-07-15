Геркус высказался о противостоянии «Ростова» и РПЛ

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о конфликтной ситуации, возникшей между «Ростовом» и РПЛ.

Ранее Карпин раскритиковал ситуацию в РПЛ с доигровкой заключительной части чемпионата, процитировав слова Анатолия Бышовца: «Нет предела человеческой мерзости». После этого президент РПЛ Сергей Прядкин направил письмо в комитет по этике РФС с просьбой рассмотреть высказывания Карпина. В ответ на это Карпин написал в Instagram: «Ух ты, оказывается, у нас есть президент РПЛ, который заботится об имидже Российской премьер-лиги».

— Они хорошие ребята, замечательная команда, прекрасный руководитель Арташес Арутюнянц, Валерий Карпин — отличный, очень уважаемый мной тренер, — написал у себя в Telegram-канале Геркус. — Но они не совсем правы. Им тяжело пришлось, и они пострадали сильно. Ими сейчас движут эмоции. Но разве РПЛ и Сергею Прядкину было легко? Взять и договориться со всеми, возобновить Лигу? Сделать так, чтобы для нас, для болельщиков на стадионах и перед экранами вернулся наш футбол? Это тяжёлая неблагодарная, как мы видим, работа и без ошибок ее сделать не удалось. Есть пострадавшие и «Ростов» в большой степени. Их обиду и разочарование можно понять.

Хочется только, чтобы из этой непростой ситуации все участники сделали конструктивные выводы. Лига тогда только станет сильнее, когда клубы будут работать на ее благо, видеть друг в друге партнеров, в зрителях дорогих и уважаемых клиентов. Лига — это и есть клубы, и «Ростов», который на наших глазах превращается в топ-клуб, должен понять, что ответственность за развитие РПЛ лежит прежде всего на клубах, то есть на нем. Перестать воевать и вернуться к конструктивной работе — вот залог успеха.