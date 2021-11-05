Геркус высказался о продаже футболок, посвященных победе «Зенита» над «Спартаком» со счетом 7:1
Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус высказался о том, что в клубном магазине «Зенита» появились футболки, посвященные победе над «Спартаком» со счетом 7:1 в матче 12-го тура Тинькофф РПЛ.
«Футболка 7:1? Я такое глумление не люблю. Всякое же бывает. Я помню другой матч 7:1, который стал для меня занозой надолго. Я почитал глумливые комментарии после матча. Немного позубоскалил», — сказал Геркус в эфире футбольного YouTube-канала «Спорт-Экспресс» «Вышли!».
Ранее в клубном магазине петербургского клуба появились футболки темно-синего цвета, на которых изображены фигуры, напоминающие эмблемы клубов, и счет 7:1.
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