«Краснодар» победил «Химки» в матче молодежных команд
«Краснодар» победил «Химки» в матче 15-го тура чемпионата России среди молодежных команд. Краснодарцы выиграли на своем поле со счетом 2:1.
М-Лига
15-й тур
«Краснодар — мол.» (Краснодар) — «Химки — мол.» (Химки) — 2:1 (1:1)
Голы: Янченко, 20 (1:0). Киба, 36 (1:1). Азаренко, 85 (2:1).
Судья: Тугашев (Уфа).
5 ноября. Краснодар. Стадион «ЦПР ФК Краснодар».
«Чертаново — мол.» (Москва) — «Ахмат — мол.» (Грозный) — 1:1 (1:0)
Голы: Попов, 3 (1:0). Арцуев, 90+2 (1:1).
Судья: Морозов (Ярославль).
5 ноября. Одинцово. Стадион «Центральный».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю