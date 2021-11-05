Геркус: «Витория — это нормальный тренер для задач, которые решает «Спартак»
Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о работе Руи Витории в «Спартаке».
«Фигура главного тренера сейчас не так важна для прогресса клуба. Витория — это нормальный тренер для задач, которые решает «Спартак». Абсолютно любого тренера в команду ты не позовешь. Надо все-таки исходить из реалий. Следующий тренер будет понимать, что он идет на суицидальную работу — сложную и недолгую», — сказал Геркус в эфире футбольного YouTube-канала «Спорт-Экспресс» «Вышли!».
После 13 туров Тинькофф РПЛ «Спартак» набрал 18 очков и расположился на девятом месте в турнирной таблице. На групповом этапе Лиги Европы московская команда с четырьмя баллами идет на последней позиции в группе C после четырех туров.
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