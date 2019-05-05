Защитник ЦСКА Георгий Щенников поделился ожиданиями от матча 27-го тура чемпионата России против "Динамо". Встреча состоится сегодня, 5 мая. Начало – в 16.30 по московскому времени.

– В футболе есть понятие "неудобная команда" – так вот, для нас это "Динамо", – цитирует Щенникова пресс-служба армейцев. – Некоторые вещи невозможно логически обосновать. Лучше приведу всем известную истину: любой серии, даже самой неудачной, когда-нибудь приходит конец. И мы постараемся сделать все, чтобы это произошло уже в нынешнем матче.

"Динамо" не проигрывает ЦСКА в трех матчах подряд: на счету бело-голубых одна победа и две ничьи.