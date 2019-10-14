Георгий Мелкадзе: «Сначала не хотел переходить в «Тамбов»

Нападающий «Тамбова» Георгий Мелкадзе в интервью клубной пресс-службе рассказал о своем переходе из «Спартака».

— В «Тамбов» сначала не очень хотел переходить, но потом понял, что мне нужна игровая практика. Да и вообще хотел отвлечься от давления, которое было вокруг «Спартака». У меня начало получаться, голы теперь забиваю.

Мы находимся в непростой турнирной ситуации, но впереди больше половины сезона. 2 победы, и мы выскочим из зоны вылета. Каждому из нас нужно повысить требования к себе и больше работать. Можно иметь какие-то разногласия, но 90 минут плюс в перерыве между таймами мы должны быть как братья.

Хочу, чтобы болельщики приходили на «Мордовию-Арену» — не стесняйтесь так далеко ездить! И на тренировки тоже приходите, мы вам всегда рады.

22-летний игрок принадлежит «Спартаку» и выступает за «Тамбов» на правах аренды. В текущем сезоне Мелкадзе провел 11 матчей, в которых забил 3 гола.

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