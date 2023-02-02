Джикия — о возможном переходе России в АФК: «Могу сказать одно, что сборная нужна, собирать и играть надо»

Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия высказался о возможном переходе России в Азиатскую футбольную Конфедерацию.

— Вы важный игрок сборной России, что думаете о переходе в Азию?

— Много раз комментировал и отвечал на этот вопрос. Будем ждать итогового решения. Могу сказать одно, что сборная нужна, собирать и играть надо. А с кем, понятно дело, руководство решит.

— А что думаете в душе?

— Не буду против еще раз забить Облаку или Куртуа, как я это делал. Почему бы нет.

— Можно еще подождать?

— Я подожду. Мне 29 лет.

— Сколько готовы ждать?

— Пока в сборную вызывают.

— Есть вероятность, что вы закончите карьеру в сборной, но будете играть за клуб?

— Если я закончу в сборной, то это будет именно концом карьеры, а не временное прекращение.