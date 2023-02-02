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Джикия — об интересе к Абаскалю из Европы: «Это нас никак не тревожит»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Гильермо Абаскаль и Георгий Джикия.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал информацию о том, что главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль может возглавить клуб из Европы.

Ранее «СЭ» сообщал, что «Севилья» проявляла интерес к 33-летнему специалисту.

— Много информации о том, что Абаскаль может возглавить клуб из Европы. Как это отражается на команде?

— Это нас никак не тревожит, потому что есть уверенность, что он наш тренер, он будет с нами.

В июне 2022 года Абаскаль возглавил красно-белых. «Спартак» на данный момент находится на второй строчке в турнирной таблице РПЛ (36 очков).

Георгий Джикия
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
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 - : -
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