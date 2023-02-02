Джикия высказался о том, что «Зенит» оспорит в CAS дисквалификацию игроков за драку со «Спартаком»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал новость о том, что «Зенит» направили жалобу в CAS, чтобы оспорить решение апелляционного комитета РФС.

— Сегодня появилась информация, что «Зенит» пошел в CAS. Как одним словом охарактеризуете эту ситуацию?

— Не будем комментировать то, что было в том году. Будем смотреть только вперед.

Ранее апелляционный комитет РФС отклонил жалобу «Зенита» и оставил в силе все дисквалификации по итогам драки в матче «Зенит» — «Спартак» (0:0, пенальти — 4:2) в Кубке России. КДК отстранил Малкома, Барриоса и Родригао, Николсона, Соболева и Селихова на шесть матчей.