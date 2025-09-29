Футбол
29 сентября, 15:50

Экс-вратарь «Милана» Амелия: «Черчесов на одном уровне ментальности с Гвардиолой и Клоппом»

Сергей Ярошенко

Бывший вратарь «Милана» и сборной Италии Марко Амелия назвал сильные стороны Станислава Черчесова.

«Для меня Черчесов на одном уровне ментальности и психологии с Пепом Гвардиолой и Юргеном Клоппом. Потому что не очень просто быть главным тренером сборной России во время чемпионата мира в России. Это сильная ментальность, мощная психология. Он настоящий мужчина с классным чувством юмора. Он постоянно говорит с игроками и затрагивает те темы, которые им интересны. Он ведет диалоги с ними для улучшения их качеств», — цитирует Амелию Legalbet.ru.

С 6 августа 2025 года Черчесов возглавляет «Ахмат». Под руководством 62-летнего специалиста грозненский клуб одержал 4 победы и трижды сыграл вничью в РПЛ. После 10 туров «Ахмат» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России с 15 очками.

Источник: Legalbet.ru
Станислав Черчесов
  • 555 555

    А Юрген и Пеп знают об этом?!

    29.09.2025

  • А Р Т

    Не знаю, по каким критериям сравнили ментальность, но могу смело сказать, что при Черчесове у нашей сброной ручший результат на ЧМ в современной истории

    29.09.2025

  • Slim Tallers

    Галантерейщик Бонасье и кардинал!

    29.09.2025

