Генич заявил, что готов поговорить с министром спорта о футбольной деятельности

Спортивный комментатор Константин Генич в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о желании встретиться с министром спорта Михаилом Дегтяревым.

— Какую реформу бы произвели в футболе, будь вы министром спорта?

— Я за министра думать не буду. И сам бы министром быть не хотел.

— А хотели бы встретиться и поговорить с Михаилом Владимировичем?

— Нет, зачем? Если у министерства возникло бы желание пригласить меня на разговор относительно футбольной деятельности, я бы пообщался. Там есть советник — Дмитрий Губерниев. Вот он и советует.

Ранее Константин Генич заявил, что министерство не должно заниматься вопросами профессионального футбола.

Министр спорта Михаил Дегтярев считает, что комментатор заблуждается: «Эти люди просто не читают закон и положения министерства».