29 сентября, 17:43

Генич заявил, что готов поговорить с министром спорта о футбольной деятельности

Дарик Агаларов

Спортивный комментатор Константин Генич в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о желании встретиться с министром спорта Михаилом Дегтяревым.

— Какую реформу бы произвели в футболе, будь вы министром спорта?

— Я за министра думать не буду. И сам бы министром быть не хотел.

— А хотели бы встретиться и поговорить с Михаилом Владимировичем?

— Нет, зачем? Если у министерства возникло бы желание пригласить меня на разговор относительно футбольной деятельности, я бы пообщался. Там есть советник — Дмитрий Губерниев. Вот он и советует.

Ранее Константин Генич заявил, что министерство не должно заниматься вопросами профессионального футбола.

Министр спорта Михаил Дегтярев считает, что комментатор заблуждается: «Эти люди просто не читают закон и положения министерства».

  • Alexey Bulatov

    Генич только с Президентом будет говорить,остальные не его уровень!!!

    30.09.2025

  • Ajccio

    Костя, хоть и Гиббон, но всяко посообразительнее министра, да и в футболе худо-бедно но разбирается

    30.09.2025

  • Gordon

    Только Биба. В качестве министра. И И не Боба, а Губа в качестве советника.

    30.09.2025

  • Gordon

    Генич схрена ли не футбольный? Воспитанник "Спартака", играл в профессиональный футбол, закончил из-за травмы.

    30.09.2025

  • Gordon

    Он и так, простите, "советник" :)

    30.09.2025

  • Gordon

    Если это стёб, то красивый. Советник Губерниев :))) Он, наверное, и посоветовал идиотский ли- этот мит ввести. А насчёт поговорить - этот, извините, министр не знает, кто такой Семак, какой там ещё Генич? :)))

    30.09.2025

  • ksn

    Геничу в дом 2 надо идти, сплетни обсуждать!

    30.09.2025

  • АндрейЕвгеньевич

    Два нефутбольных человека поговорят-потрепятся о чём ??!!

    29.09.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Причём в бане и пообщаться

    29.09.2025

  • Фирсыч

    Не только. "Я злой и страшный серый волк! Я в поросятах знаю толк!"

    29.09.2025

  • 36

    Биба и Боба

    29.09.2025

  • Семён Фадеич

    Он Семака не знает, не то что Генича.

    29.09.2025

  • Nik

    и еще губошлепова пригласите, это будет супертроица

    29.09.2025

  • 678ugu

    А министр готов с Геничем пообщаться только о банях.

    29.09.2025

    • Генсек РФС Митрофанов — о дисквалификации Станковича: «Решение было принято с учетом того, что Деян является рецидивистом»

    Смородская назвала трансфер Жерсона провальным: «Толку от него не будет»
