Геннадий Орлов рассказал, считает ли он «Динамо» конкурентом «Зенита»

Известный телекомментатор Геннадий Орлов считает, что у «Зенита» есть по-прежнему комфортный отрыв от конкурентов.

«Ну и где все те скептики, критики, которые называли «Сочи» фарм-клубом «Зенита»? Ну нельзя себя так вести в интернете. Столько грязных комментариев... Троллят...

Все равно у «Зенита» есть неплохой задел, три очка. Я считал конкурентом ЦСКА. Таких добротных легионеров приобрели. Но армейцы не обыграли дома «Урал». Осечка.

«Динамо»? Хм. Ну а как оно играло с обескровленным «Краснодаром»? И что мы увидели? Этот очень сомнительный пенальти... Я так и не понял, за что назначили 11-метровый», — сказал Орлов «СЭ».

В матче 23-го тура Тинькофф РПЛ «Зенит» в гостях сыграл вничью с «Сочи» (0:0).

Питерцы занимают первое место, набрав 49 очков. У «Динамо» 46 очков, у ЦСКА — 43.