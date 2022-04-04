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Сегодня, 06:00

Геннадий Орлов рассказал, считает ли он «Динамо» конкурентом «Зенита»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
«Сочи» — «Зенит» — 0:0.
Фото ФК «Зенит»

Известный телекомментатор Геннадий Орлов считает, что у «Зенита» есть по-прежнему комфортный отрыв от конкурентов.

«Ну и где все те скептики, критики, которые называли «Сочи» фарм-клубом «Зенита»? Ну нельзя себя так вести в интернете. Столько грязных комментариев... Троллят...

Все равно у «Зенита» есть неплохой задел, три очка. Я считал конкурентом ЦСКА. Таких добротных легионеров приобрели. Но армейцы не обыграли дома «Урал». Осечка.

«Динамо»? Хм. Ну а как оно играло с обескровленным «Краснодаром»? И что мы увидели? Этот очень сомнительный пенальти... Я так и не понял, за что назначили 11-метровый», — сказал Орлов «СЭ».

В матче 23-го тура Тинькофф РПЛ «Зенит» в гостях сыграл вничью с «Сочи» (0:0).

Питерцы занимают первое место, набрав 49 очков. У «Динамо» 46 очков, у ЦСКА — 43.

 
&laquo;Сочи&raquo; &mdash; &laquo;Зенит&raquo; &mdash; 0:0. «Динамо» конкурент «Зенита»? А как оно играло с обескровленным «Краснодаром»?" Мнение Орлова

 

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ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Геннадий Орлов
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 7 2 53-23 49
2
 Динамо 23 14 4 5 42-24 46
3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 22 9 5 8 29-25 32
9
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
10
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
11
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
12
 Ростов 22 5 7 10 34-40 22
13
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
14
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
15
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
16
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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