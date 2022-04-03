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Дуглас Сантос: ««Зенит» в каждом матче обязан побеждать. Другой результат расценивается как поражение»

Дуглас Сантос объяснил, почему «Зенит» не смог победить «Сочи»
Екатерина Савостина
Корреспондент
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Защитник «Зенита» Дуглас Сантос высказался о ничьей в матче 23-го тура Тинькофф чемпионата России против «Сочи» (0:0).

«Мы начали игру на низких скоростях, нам не хватало должной концентрации, — приводит слова Сантоса пресс-служба клуба. — Мы не должны играть так, как делали это в первом тайме. После перерыва начали действовать лучше, но этих вторых 45 минут оказалось недостаточно, чтобы забить гол. Должны проанализировать, что сегодня сделали не так, потому что «Зенит» в каждом матче обязан побеждать — любой другой результат расценивается как поражение.

Сочинцы играют очень организованно, они хорошо блокировали наши забросы в штрафную, плотно действовали один в один. Было очень сложно вскрывать эту плотную оборону и развивать атаки. Но во втором тайме у нас стало получаться, стали возникать опасные моменты — и впредь мы должны играть именно так, как это было сегодня после перерыва» .

Также он ответил на вопрос, не давит ли на «Зенит» то, что отрыв от «Динамо» сократился до трех очков.

«Давление присутствует, но это хорошее давление, оно идет на пользу. Когда на команду давит необходимость показывать результат, она играет лучше и собраннее. Так что сейчас у нас только одна мысль — в следующем туре мы обязаны сыграть лучше и обязаны победить».

«Зенит» с 49 очками продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ. У «Динамо» 46 очков.

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2022-04-03-duglas-santos-v-sleduyushchem-ture-my-obyazany-sygrat-luchshe-i-pobedit.htm
Дуглас Сантос
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