Генич предположил, как сложится игра «Спартака» с «Ростовом»

Футбольный комментатор Константин Генич предположил, как сложится игра «Спартака» с «Ростовом».

«Если с «Ростовом» «Спартак» будет играть в обороне, как с «Краснодаром», то никакой отправной точки не будет. Если только эта точка не отправит красно-белых вниз. «Ростов» показывает, что порядок бьет класс. У них очень хорошая физическая готовность. Состав «Ростова» точно не назовешь сверхзвездным, сверхквалифицированным, при всем уважении к игрокам. Да, там есть хорошие, добротные ребята, но они очень молодые», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

Матч «Спартак» — «Ростов» пройдет 29 апреля. Начало — в 19:30 по мск.

После 24 туров «Ростов» занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 49 очков. «Спартак» находится на третьей строчке, отставая на одно очко.