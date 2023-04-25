Колыванов назвал Кокорина одним из лучших нападающих «Динамо» в 21-м веке

Бывший футболист «Динамо» Игорь Колыванов рассказал, считает ли 32-летнего нападающего «Ариса» Александра Кокорина легендой московского клуба.

«Кокорин отыграл около 200 с лишним матчей за «Динамо», это достаточно много. Его можно считать легендой бело-голубых. Но, может быть, по каким-то другим причинам его не внесли в список легенд клуба? То, что Александр приносил много пользы «Динамо», это однозначно. Кокорин — один из лучших нападающих «Динамо» в 21-м веке, забил много голов и одним из лучших был на этой позиции. Если говорить о том, что Кокорин начал вспоминать про Вальбуэна и Уилкшира, то Александр играл на разных позициях с этими футболистами. Это разноплановые игроки, которые все принесли пользу «Динамо». Спорить друг с другом, кто лучше, а кто хуже, это их право, пусть сами разбираются между собой», — приводит слова Колыванова Metaratings.ru.

Ранее Кокорин в интервью Нобелю Арустамяну заявил, что забил за бело-голубых 50 голов в 203 матчах, но при этом легендами московского клуба считают Матье Вальбуэна и Люка Уилкшира, которые не имеют подобных показателей.

Кокорин является воспитанником «Локомотива», который с 2008 года находился в структуре «Динамо». За основной состав команды форвард выступал с 2008 по 2016 год. На счету нападающего 50 голов и 26 результативных передач в 203 официальных матчах.