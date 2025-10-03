Генсек РФС Митрофанов: «Министр может туда-сюда менять лимит, но это не его цель»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов ответил на вопрос о взаимодействии с министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым по вопросу ужесточения лимита на легионеров в РПЛ.

«Насколько понимаю, Михаил Владимирович (Дегтярев, министр спорта. — Прим. «СЭ») планировал встречу с руководителями клубов, чтобы обсудить этот вопрос. Мы в диалоге с министерством. Нашу позицию я озвучил — лимит может применяться как одно из средств достижения цели, направленной на мотивацию молодых российских игроков. Но мне кажется, ситуацию надо рассматривать в комплексе и смотреть за тем, какие иные меры реализуются и насколько они эффективны. Мне кажется, министр вряд ли хочет ввести лимит ради лимита. Лимит — это его полномочия, он может в принципе это делать несколько раз в год. Туда-сюда менять лимит. Но очевидно, что это не его цель. Он хочет дать развитию футбола дополнительный импульс. И совершенно правильно это обсудить с профессиональным сообществом», — цитирует Митрофанова «РБ Спорт».

Ранее министр спорта РФ Дегтярев объявил, что к 2028 году лимит на легионеров в РПЛ будет ужесточен. На смену текущему лимиту «13 легионеров в заявке на сезон и 8 одновременно на поле» в несколько этапов придет новый — «10 легионеров в заявке на сезон и 5 одновременно на поле».