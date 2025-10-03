Футбол
Сегодня, 17:50

Генсек РФС Митрофанов: «Министр может туда-сюда менять лимит, но это не его цель»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов ответил на вопрос о взаимодействии с министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым по вопросу ужесточения лимита на легионеров в РПЛ.

«Насколько понимаю, Михаил Владимирович (Дегтярев, министр спорта. — Прим. «СЭ») планировал встречу с руководителями клубов, чтобы обсудить этот вопрос. Мы в диалоге с министерством. Нашу позицию я озвучил — лимит может применяться как одно из средств достижения цели, направленной на мотивацию молодых российских игроков. Но мне кажется, ситуацию надо рассматривать в комплексе и смотреть за тем, какие иные меры реализуются и насколько они эффективны. Мне кажется, министр вряд ли хочет ввести лимит ради лимита. Лимит — это его полномочия, он может в принципе это делать несколько раз в год. Туда-сюда менять лимит. Но очевидно, что это не его цель. Он хочет дать развитию футбола дополнительный импульс. И совершенно правильно это обсудить с профессиональным сообществом», — цитирует Митрофанова «РБ Спорт».

Ранее министр спорта РФ Дегтярев объявил, что к 2028 году лимит на легионеров в РПЛ будет ужесточен. На смену текущему лимиту «13 легионеров в заявке на сезон и 8 одновременно на поле» в несколько этапов придет новый — «10 легионеров в заявке на сезон и 5 одновременно на поле».

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РФС
Максим Митрофанов
Михаил Дегтярев
Шведская лыжница Сван угрожает бойкотом Олимпиады-2026 из-за России
Путин выступил на заседании клуба «Валдай». Главное
Сулейманова могли задержать по подозрению в организации убийства экс-главы ФСФО Таля
Билет на матч отдают за квартиру в Алма-Ате. Что происходит в Казахстане перед игрой «Реала» с «Кайратом»
Команда Хабиба — самая сильная в России. Кто ее лучшие бойцы?
Банк России меняет внешний облик и номиналы банкнот. Что нужно знать
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ: лимит на легионеров — история и формат ограничения в чемпионате России
Романцев: «Я за легионеров! Халк, Промес, Данни, Вендел — украшение РПЛ»
«Я за легионеров! Халк, Промес, Данни, Вендел — украшение РПЛ». Романцев — о лимите, Черчесове и чемпионской гонке
Александр Медведев: «Ужесточение лимита уничтожит и искоренит таланты в нашем футболе»
Оздоев — о лимите на легионеров: «Сейчас, когда нет еврокубков, нужно давать больше шансов местным парням»
Ловчев поддержал идею ужесточения лимита в РПЛ: «Приезжают не выдающиеся иностранцы»
Экс-игрок «Рубина» Кабзе — о новом лимите в РПЛ: «Если привезти кучу иностранцев, то не получится найти русских талантов»
  • Реалист-правдоруб

    Министр любит туда- сюда, особенно с влиятельными чиновниками в сауне

    03.10.2025

  • Врн36

    Пусть этот министр, по учит жену щи варить, а в футбол лезть не надо

    03.10.2025

    • ЭСК: Мешков правильно не удалил Тюкавина в матче с «Крыльями Советов»

    Маркиньос — о матче с ЦСКА: «Я люблю дерби. Очень рад, что играю в лучшей команде России»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 ЦСКА 10 6 3 1 19-8 21
    2
    		 Локомотив 10 5 5 0 21-13 20
    3
    		 Краснодар 10 6 2 2 20-7 20
    4
    		 Зенит 10 5 4 1 20-9 19
    5
    		 Спартак 10 5 3 2 17-14 18
    6
    		 Балтика 10 4 5 1 13-6 17
    7
    		 Динамо 10 4 3 3 15-12 15
    8
    		 Ахмат 10 4 3 3 14-11 15
    9
    		 Рубин 10 4 3 3 13-15 15
    10
    		 Кр. Советов 10 3 3 4 16-19 12
    11
    		 Ростов 10 2 4 4 8-12 10
    12
    		 Динамо Мх 10 2 4 4 5-11 10
    13
    		 Оренбург 10 1 4 5 13-21 7
    14
    		 Акрон 10 1 4 5 12-17 7
    15
    		 Пари НН 10 2 0 8 8-20 6
    16
    		 Сочи 10 0 2 8 5-24 2
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    4.10 13:00
    Акрон – Зенит
    		 - : -
    4.10 15:15
    Рубин – Кр. Советов
    		 - : -
    4.10 17:30
    Краснодар – Ахмат
    		 - : -
    4.10 19:45
    Динамо – Локомотив
    		 - : -
    5.10 12:00
    Оренбург – Ростов
    		 - : -
    5.10 14:15
    Сочи – Пари НН
    		 - : -
    5.10 16:30
    ЦСКА – Спартак
    		 - : -
    5.10 19:00
    Балтика – Динамо Мх
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков

    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 8
    Мирлинд Даку

    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Максим Глушенков

    Максим Глушенков

    Зенит

    		 6
    П
    Эдуард Сперцян

    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 8
    Зелимхан Бакаев

    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Николай Рассказов

    Николай Рассказов

    Крылья Советов

    		 4
    И К Ж
    Диего Коста

    Диего Коста

    Краснодар

    		 9 1 2
    Лечи Садулаев

    Лечи Садулаев

    Ахмат

    		 10 1 2
    Ярослав Крашевский

    Ярослав Крашевский

    Пари Нижний Новгород

    		 3 1 1
    Вся статистика

