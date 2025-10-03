Маркиньос — о матче с ЦСКА: «Я люблю дерби. Очень рад, что играю в лучшей команде России»

Полузащитник «Спартака» Маркиньос в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 11-го тура РПЛ против ЦСКА.

«Для меня нет разницы, с кем играть: с «Зенитом» или ЦСКА. На этих играх всегда невероятная атмосфера. Я люблю дерби. «Спартак» — лучшая команда России. Очень рад, что я играю здесь», — сказал Маркиньос «СЭ» после матча 10-го тура РПЛ против «Пари НН».



ЦСКА и «Спартак» встретятся в матче 11-го тура чемпионата России в воскресенье, 5 октября. Игра пройдет на «ВЭБ Арене», стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени.