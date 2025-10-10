Мостовой рассказал, как играл в футбол с гендиректором «Спартака» Некрасовым: «Пообедали, поиграли, поужинали, в баню сходили»

Экс-футболист сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» рассказал, как играл в футбол с новым генеральным директором «Спартака» Сергеем Некрасовым.

«Это было лет семь назад, но, конечно, я помню, как мы вместе с Сергеем играли в футбол. Вместе, но в разных командах. С нами еще был Игорь Ларионов — наш общий друг. Но команда, где был Царь, победила. Силы были неравны в той игре, но я сделал все возможное, чтобы выиграть. Мы с Игорем тогда приехали в гости к Сергею. Это была дружеская игра. Пообедали, поиграли, поужинали, в баню сходили. В какой форме гендиректор «Спартака»? Нормально! В хорошей», — сказал Мостовой «СЭ».

С 2001 года Некрасов 10 лет возглавлял управление финансовых институтов и рынков капитала компании «ЛУКОЙЛ». С 2011 года был первым вице-президентом Газпромбанка и работал в руководстве дочерних банков группы в Европе.

6 октября «Спартак» объявил об уходе Олега Малышева с поста генерального директора. Он занимал его с июня 2023 года.