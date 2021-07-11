Генеральный директор «Спартака» рассказал о вакцинации сотрудников клуба

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о вакцинации сотрудников клуба от коронавируса.

— Сколько вакцинировавшихся в «Спартаке»? Вам приходилось убеждать, вести беседу? Есть ли такие, которые категорически против вакцинации?

— Категорически настроенных нет, потому что все-таки с разъяснением подробного законодательства есть определенные меры воздействия, на сотрудниках клуба прежде всего. Планово проводим вакцинацию. Задача стоит привить не менее 60 процентов персонала, включая внештатный персонал. Над этим мы работаем, срок до 15 июля. Мы подаем данные и соответственно до этого времени проводим вакцинацию. Первую часть мы уже прошли. В ближайшее время, то есть уже на следующей неделе будет делаться вторая прививка, то есть процесс до 15 числа, я надеюсь, мы завершим.