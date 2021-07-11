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«Спартак» приступает к переговорам по правому защитнику

21:39
Евгений Мележиков. Фото ФК «Спартак»
Евгений Мележиков. Фото ФК «Спартак»
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Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о работе клуба на трансферном рынке.

— С Кутеповым тоже самое, что и с другими, — сказал Мележиков. — Мы будем вести переговоры по Бакаеву, по Джикии и по Жиго. По ряду других игроков тоже, но фамилии называть не буду, так как есть предложения в комплексе провести переговоры. Посмотрим, как это пойдет.

— Обсудили ли уже шорт-лист игроков с главным тренером?

— У нас есть такой лист по правому защитнику. Согласовали две кандидатуры по опорнику. Тренер списки согласовал — мы приступаем к переговорам. Это иностранцы.

— Определился ли тренер с «лишним» легионером?

— Все зависит от предложений. Ситуацию с Педро Рошей вы знаете, мы пытаемся его трудоустроить. Тоже самое и с Уруновым. Дальше все будет зависеть от предложений. Любой игрок, который находится в команде, важен для нас. Надеюсь, что тренер сможет найти им применение. Конечно, нам необходимо освободить место для того, чтобы взять иностранца. Если получится — будем смотреть. К переговорам по правому защитнику приступаем, параллельно работаем по предложениям о других игроках.

— Что с Кралом?

— Официальных предложений клуб пока не видел. Разговоры идут. Есть контакт с рядом агентов и клубов, но официальных предложений пока нет.

В сезоне-2020/21 «Спартак» занял второе место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.

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Севастиан Терлецкий все материалы автора

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