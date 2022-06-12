Генеральный директор «Спартака» Мележиков сравнил нового тренера красно-белых Абаскаля с Тедеско

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков в разговоре с «СЭ» отреагировал на критику нового главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

«Я не знаю, не прижился ли Абаскаль в «Базеле». Я знаю, что отзывы о его работе достаточно положительные. В том числе в «Базеле». Как его воспринимает общественность? Давайте вспомним, как принимали Доменико Тедеско, и чем это закончилось.

Вспомните, как воспринимали Паоло Ваноли, который якобы не имел самостоятельного опыта управления командой. А он завоевал Кубок России. Давайте дадим больше возможностей. Не будем оказывать давление на тренерский штаб», — сказал Мележиков «СЭ».

10 июня «Спартак» объявил о подписании контракта с 33-летним Абаскалем.

В прошедшем сезоне испанец тренировал «Базель», с которым занял второе место в чемпионате Швейцарии. Также тренер возглавлял швейцарские «Кьяссо» и «Лугано», итальянский «Асколи» и греческий «Волос».