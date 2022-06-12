В «Спартаке» рассказали, при каких условиях Кубок лиги может быть интересен клубу

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков ответил на вопрос «СЭ» о разработке проекта нового турнира Кубка лиги.

«Кубок лиги продолжает быть интересным «Спартаку», но только при условии хорошего коммерческого кейса. Насколько я знаю, есть внушительные предложения на определенную сумму у рабочей группы. Когда они проработают это — объявят. Я не буду форсировать события. Если это все так, турнир сможет решить вопросы интенсивности практики футболистов. У нас будет большее количество матчей в интересном формате. Если при этом участие будет помогать зарабатывать — это хорошо», — сказал Мележиков «СЭ».

Ранее сообщалось, что Кубок РПЛ в случае утверждения проекта пройдет по системе с двойным выбыванием — на групповом этапе 16 команд будут разделены на четыре группы, после чего параллельно пройдут два турнира плей-офф. Суперфинал турнира планируется провести перед 30-м туром РПЛ и финалом Кубка страны.