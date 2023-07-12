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Генеральный директор «Спартака» Малышев подвел итоги общего собрания клубов РПЛ

Микеле Антонов
Корреспондент
Константин Белов
Корреспондент
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Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев рассказал об итогах общего собрания клубов РПЛ, которое состоялось в среду, 12 июля в Москве.

— Как прошло собрание? Чем остались довольны?

— Это мое первое собрание в новом качестве. Мне сложно с чем-то сравнивать. На мой взгляд, все проходит конструктивно, в рабочем режиме. Работа идет с точки зрения всей лиги, а не только отдельных клубов.

— Какие изменения в техническом регламенте вы обсуждали?

— Мы со стороны «Спартака» поддержали документ, высказали желание обеспечить интересы клуба, игроков и тренера. Имели возможность вносить свои поправки. Мы попросили иметь возможность отказать со стороны клубов в каких-то определенных моментах доступа к игрокам.

— Успели освоиться на новой должности?

— Я не первый день работаю в клубе, я был членом совета директоров. Каких-то особенных новостей для меня не было. Конечно, работа в качестве генерального директора — другой уровень ответственности и погружения. Больше операционных и технических задач. Сложно, но интересно. Работаем.

— Что для вас стало главной неожиданностью в работе на этом посту?

— Особых неожиданностей не было. Я готов к поставленным задачам. Но есть и новые ситуации, с которыми будем разбираться. В частности, активное вовлечение в область спортивного блока.

Олег Малышев стал генеральным директором «Спартака» 20 июня 2023 года, до него эту должность занимал Евгений Мележиков.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Олег Малышев
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Новый гендиректор «Спартака» рассказал об изменениях в структуре правления клуба
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