Генеральный директор «Спартака» Малышев подвел итоги общего собрания клубов РПЛ
Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев рассказал об итогах общего собрания клубов РПЛ, которое состоялось в среду, 12 июля в Москве.
— Как прошло собрание? Чем остались довольны?
— Это мое первое собрание в новом качестве. Мне сложно с чем-то сравнивать. На мой взгляд, все проходит конструктивно, в рабочем режиме. Работа идет с точки зрения всей лиги, а не только отдельных клубов.
— Какие изменения в техническом регламенте вы обсуждали?
— Мы со стороны «Спартака» поддержали документ, высказали желание обеспечить интересы клуба, игроков и тренера. Имели возможность вносить свои поправки. Мы попросили иметь возможность отказать со стороны клубов в каких-то определенных моментах доступа к игрокам.
— Успели освоиться на новой должности?
— Я не первый день работаю в клубе, я был членом совета директоров. Каких-то особенных новостей для меня не было. Конечно, работа в качестве генерального директора — другой уровень ответственности и погружения. Больше операционных и технических задач. Сложно, но интересно. Работаем.
— Что для вас стало главной неожиданностью в работе на этом посту?
— Особых неожиданностей не было. Я готов к поставленным задачам. Но есть и новые ситуации, с которыми будем разбираться. В частности, активное вовлечение в область спортивного блока.
Олег Малышев стал генеральным директором «Спартака» 20 июня 2023 года, до него эту должность занимал Евгений Мележиков.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
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|0
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|0-0
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2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
|- : -